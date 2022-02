Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto angefahren und geflüchtet (17.02.22)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Gottlieber Straße. Der Unbekannte beschädigte einen dort geparkten Audi A3 und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An der beschädigten Heckstoßstange waren frische Lackantragungen vorhanden. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter Tel. 07531 995-0 zu melden.

