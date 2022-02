Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen, K 6172) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (17.02.22)

Dettingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Kreisstraße 6172. Ein 49-Jähriger fuhr mit einem Skoda auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kaltbrunn und Dettingen. An der Einmündung auf die K 6172 übersah er beim Abbiegen einen von links aus Richtung Dettingen kommenden 62-jährigen Yamaha-Fahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Biker schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Den entstandenen Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf insgesamt rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell