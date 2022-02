Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (17.02.22)

Singen (ots)

Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hohenstoffelnstraße und Anton-Bruckner-Straße gekommen, bei welchem ein 38-jähriger Radfahrer verletzt worden ist. Ein 51-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit einem Fiat Ducato auf der Hohenstoffelnstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Anton-Bruckner-Straße übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit dem 38-Jährigen. Dieser trug einen Helm, zog sich aber dennoch schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am seinem Fahrrad und am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell