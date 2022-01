Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: 2 x Heimrauchmelder und eine Weltkriegsbombe

(Li) Heute Morgen, wurde der Feuerwehr Bottrop über den Notruf 112 ein ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Alarm des Melders in einer Erdgeschosswohnung auf der Straße "Am Timpenkotten". Die Einsatzkräfte mussten sich zunächst gewaltsamen Zugang zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschaffen. Die Wohnung wurde begangen, ein Auslösegrund war allerdings nicht festzustellen. Gegen 13:20 Uhr rückten erneut Einsatzkräfte zu einem ausgelösten Heimrauchmelder aus. Die Einsatzstelle befand sich im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses an der Hochstr. Auch hier alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten Brandgeruch fest. Die Wohnungstür konnte schnell geöffnet werden. Die Ursache der Auslösung wurde ebenfalls schnell ermittelt: Angebranntes Essen in der Mikrowelle. Beide Einsätze konnten zügig beendet werden. Eingesetzt waren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt und der Berufsfeuerwehr. Zwischen diesen beiden Einsätzen wurde auch noch eine Ölspur auf der Otto - Joschko - Str. beseitigt. Am späten Nachmittag wurde eine englische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg bei Bauarbeiten an der Johannesstr. freigelegt. Aufgrund der Lage und des Zustandes des Blindgängers musste schnellstmöglich eine Entschärfung durchgeführt werden. Vor der Entschärfung wurden in einem Umkreis von ca. 250 m um den Fundort alle Häuser evakuiert. In einem Umkreis von ca. 500 m wurde das luftschutzmäßige Verhalten angeordnet. Von diesen Maßnahmen sind ca. 1500 Menschen betroffen. Als Sammel- bzw. Betreuungsobjekt für die betroffenen Bürger dient die alte Lohnhalle "Arenberg - Fortsetzung". Mit der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen sind momentan, neben den Mitarbeitern der Kampfmittelbeseitigung, die Einheiten des DRK Bottrop, der Feuerwehr, des THW Bottrop, der kommunale Ordnungsdienst sowie die Polizei wahrscheinlich bis spät in die Nacht beschäftigt.

