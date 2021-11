Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Trunkenheitsfahrt; Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nordenham: Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 20.11.2021, 06:30 Uhr, wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham in der Straße 'An den Wurten' im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er seinen Pkw im öffentlichen Verkehr bewegte, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet; der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Nordenham: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Freitag, 19.11.2021, 18:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Theaters Fatale, Müllerstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer beschädigte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten Pkw. Der 84-jähriger fuhr daraufhin zurück in die Parklücke und verständigte die Polizei. Genau in diesem Zeitraum fuhr der angefahrene Pkw vom Parkplatz in Richtung Innenstadt herunter. Der Fahrzeughalter dieses Pkw konnte bisher nicht ermittelt werden. Farbe und Typ dieses Pkw sind ebenfalls nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Nordenhamer Polizei zu melden (04731/99810).

