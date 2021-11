Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Tageswohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19.11.2021, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde in der Straße Am Wasserturm die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt. Nach dem Eindringen in das Wohnhaus wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Rufnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

