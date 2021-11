Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Fahrt unter Drogeneinfluss; schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Wildeshausen: Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Freitag,19.11.2021, gegen 11.45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw im Narzissenweg. Da bei der Kontrolle Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer festgestellt wurden, veranlassten die Beamten einen Drogentest, der positiv ausfiel. Gegen den 19-jährigen Fahranfänger aus Wildeshausen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, er muss neben einem Fahrverbot mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro rechnen.

Harpstedt-Kirchseelte: Schwerer Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen (20.11.2021 ), gegen 03.00 Uhr, kam es auf der Bürsteler Straße in Kirchseelte zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Stuhr kam hier in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen und wurde schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

