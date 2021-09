Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210929.2 Kiel: Kind bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Kiel (ots)

Dienstagmittag kam es in der Wik zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem achtjährigen Mädchen. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 51 Jahre Busfahrer gegen 13:10 Uhr bei Grünlicht von der Prinz-Heinrich-Straße nach rechts in die Holtenauer Straße abbiegen und übersah hierbei offenbar das Mädchen, das in diesem Moment die Holtenauer Straße - ebenfalls bei Grünlicht - an der Fußgängerfurt überquerte. Der Bus erfasste das Mädchen, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt.

Nach Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt kam sie anschließend in Begleitung ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Ein gleichaltriger Junge, der in Begleitung des Mädchens war, blieb unverletzt. Er wurde von seinem Vater an der Unfallstelle abgeholt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell