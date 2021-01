Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Pedelecfahrer bei Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.1.2021 stürzte ein Pedelecfahrer aus ungeklärter Ursache gegen 15.25 Uhr, als er in Enniger die Kapellenstraße in Richtung Hoetmar befuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der 72-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell