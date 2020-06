Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Staatsanwaltschaft und Polizei teilen mit

Nach einem Brand am 13.06.2020 in Langenau konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Ulm (ots)

Wie berichtet (siehe Pressemitteilung vom 13.06.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4622528) brannten am Samstag, 13.06.2020, in der Langenauer Bahnhofstraße mehrere Müllcontainer. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es auch zu Schäden an einem in der Nähe befindlichen Haus. Den vorläufigen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 38-Jährigen, der mutmaßlich das Feuer gelegt haben soll. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann fest. Am Dienstag wurde der Mann der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ diese einen Unterbringungsbefehl aufgrund dessen der 38-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus kam.

+++++++ 1040275

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell