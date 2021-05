Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Brand im Keller

Börger (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Fasanenweg in Börger alarmiert. In dem Keller eines Einfamilienhauses kam es gegen 10.50 Uhr bei Flexarbeiten an einem Heizöltank zu einem Brand. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden im Haus. Die Feuerwehren aus Börger und Spahnharrenstätte waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell