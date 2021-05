Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 20. Mai gegen 18 Uhr soll es auf dem Hof einer Schule an der Straße An der Kapelle in Lingen zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Ein junges Pärchen soll dabei nicht jugendfreie Intimitäten in Höhe des dortigen Fahrradständers ausgetauscht haben. Die Handlungen wurden von zwei zehnjährigen Mädchen beobachtet, die sich ebenfalls auf dem Schulhof aufhielten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

