Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Baumaterial gestohlen

Uelsen (ots)

Sowohl zwischen dem 14. und dem 17. Mai als auch zwischen dem 21. und dem 25. Mai verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Straße Lemker Wiesen in Uelsen. In beiden Fällen entwendeten sie jeweils ein Paket mit Startprofilen im Wert von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell