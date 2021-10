Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung Nr. 429: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld: Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft - Täter in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Samstag (23. Oktober 2021) kam es in Emmerich zu einer Brandstiftung in einer Obdachlosenunterkunft. Wir berichteten darüber in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5054053

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich beim Amtsgericht Kleve einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung und ordnete Untersuchungshaft an. (431)

