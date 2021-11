Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: PKW-Brand; Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Marktstraße: PKW brennt völlig aus

Am Freitag, 19.11.2021, 12:25 Uhr, gerät ein in der Marktstraße, Delmenhorst, abgestellter PKW VW Touran in Brand. Der 33 Jahre alte Fahrzeughalter aus Delmenhorst hatte den PKW kurz zuvor abgestellt und bemerkt nach dem erneuten Starten des Motors eine Rauchentwicklung im Fahrzeug. Wenige Minuten später steht das Fahrzeug in Vollbrand. Die eingesetzte Feuerwehr kann den Brand löschen. Am PKW entsteht Totalschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wird niemand.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Freitag, 19.11.2021, 16:20 Uhr, kontrolliert eine Funkstreife in der Königsberger Straße, Delmenhorst, einen 23 Jahre alten Delmenhorster mit einem Kleinkraftrad. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergibt eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daraufhin erfolgen eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

