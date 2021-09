Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Sperrung der L35 nach Unfall sorgt für Verkehrsbehinderungen am Morgen

Altentreptow (ots)

Am Morgen des 10.09.2021 um 06:00 Uhr befuhr ein Traktor sowie zwei Pkw im nachfolgenden Verkehr die L35 zwischen Altentreptow und Neddemin in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Beide Pkw-Fahrer setzten, trotz Verbots, zum Überholen des landwirtschaftlichen Gespanns an. Hierbei übersah der vorausfahrende 34-Jährige, dass sich der hinter ihm befindliche 32-jährige Fahrer eines Ford bereits im Überholvorgang befand. Infolge des seitlichen Zusammenstoßes der beiden Pkw kippte der Mercedes des 34-Jährigen auf die Seite und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Beide Pkw waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro und eine erhebliche Beeinträchtigung des morgendlichen Berufsverkehrs. Für die Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn musste die L35 für nahezu zwei Stunden vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell