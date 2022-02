Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Einbruch im Betonwerk

Rottweil-Flötzlingen (ots)

In das Verwaltungsgebäude des Betonwerks im "Kalkofen" ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter entdeckte am frühen Morgen Einbruchspuren an mehreren Fenstern und verständigte die Polizei. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei Rottweil kam vor Ort und sicherte weiträumig mehrere Spuren. Diesen zufolge hatten es die Täter offensichtlich auf einen Tresor im Gebäude abgesehen. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell