Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Dieb klaut Bargeld und Auto

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Dieb sich Zutritt in ein türkisches Spezialitäten-Restaurant in der Oberen Hauptstraße verschafft und dort aus einer Kasse mehrere Hundert Euro gestohlen. Zudem fand der Unbekannte im Innern zwei Autoschlüssel für Lieferfahrzeuge. Mit einer silbernen Mercedes-A-Klasse mit Tuttlinger Autonummer verschwand der Dieb unerkannt wieder. Vom Täter samt Bargeld und dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.

