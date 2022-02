Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Seenotfall in Konstanz - Wasserschützer bewahren Wingsurfer vor Schlimmerem

Konstanz (ots)

Göppingen Konstanz - Glück im Unglück hatte ein Wingsurfer am gestrigen Nachmittag: Um ca. 16:30 Uhr meldete ein Zeuge den Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Konstanz einen Wingsurfer, welcher sein Segel verloren hatte und es aufgrund starken Windes nicht aus eigener Kraft an Land schaffte. Auf dem Untersee treibend wurde er unverletzt aufgefunden, an Bord des Polizeibootes genommen und an Land verbracht.

