POL-KN: (VS-Schwenningen) Dreiste Diebe klauen Motoröl (16.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Männer haben am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr an einer Tankstelle auf der Rottweiler Straße einen Diebstahl begangen. Die Unbekannten entnahmen aus einer Ablage vor einem Verkaufsraum mehrere dort zum Verkauf ausgestellte Kanister mit Motoröl im Wert von rund 300 Euro. Das Diebesgut steckten sie in einen mitgeführten Rucksack, bevor sie in Richtung Innenstadt flüchteten. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

