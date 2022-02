Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fensterscheibe eingeschlagen (13./16.02.22)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch eine Scheibe an einem Gebäude auf dem Sankt-Gebhard-Platz 12 eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

