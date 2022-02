Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Jugendlicher von Auto erfasst - Polizei sucht Unfallfahrer

Rottweil (ots)

In der Königstraße ist am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Jugendlicher von einem Autofahrer erfasst worden, als er am dortigen Kreisverkehr beim Landratsamt über die Straße wollte. Der Junge hatte bereits die Hälfte der Fahrbahnüberquert, als sich aus Richtung Saline ein roter Van näherte und zunächst anhielt. Nachdem der Schüler dann weiter über die Straße ging, fuhr der etwa 60 bis 70 Jahre alte Fahrer aber plötzlich los und erfasste ihn so heftig, dass er über die Motorhaube geschleudert wurde und auf die Straße fiel. Der Unfallverursacher steig zwar aus und entschuldigte sich mehrfach bei dem Schüler, fuhr dann aber schließlich weiter. Bei dem Unfall zog sich der 13-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Mehrere Personen, die zu dieser Zeit dort unterwegs waren und auch ein Stadtbus-Fahrer, dürften den Unfallhergang mitverfolgt haben. Die Polizei bittet diese und den Van-Fahrer sich bei der Rottweiler Polizei unter Telefon 0741 4770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell