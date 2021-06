Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 16.40 Uhr mit seiner Maschine in Richtung Lünne unterwegs. In Höhe Hausnummer 43 übersah er, dass vor ihm zwei Autos langsamer wurden, weil einer der Fahrer links abbiegen wollte. Der 61-jährige Lingener konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto einer 29-jährigen Frau aus Emsbüren auf. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

