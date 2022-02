Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Rollerfahrer übersehen (17.02.22)

Rielasingen-Worblingen (ots)

(Rielasingen-Worblingen) Rollerfahrer übersehen (17.02.22)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Höristraße mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen. Eine 45-jährige Fahrerin eines Audi bog von der Höristraße auf die Riedernstraße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 19-Jährigen auf einem Malaguti-Motorroller und stieß mit ihm zusammen. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell