Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkrs. Tuttlingen) Polizei nimmt Autodieb kurz nach der Tat vorläufig fest

Wurmlingen/Brigachtal (ots)

Nur kurz war Donnerstag ein 53-Jähriger Autodieb mit einem Opel unterwegs, den er am Vormittag gegen 11 Uhr in der Wurmlinger Schloßstraße gestohlen hatte. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Fahrer mit dem blauen Astra. Sie machte diesen nur eine knappe Stunde später in Brigachtal im Schwarzwald-Baar-Kreis aber dingfest. Hilfreich für den schnellen Erfolg war ein Hinweis eines Polizeibeamten, der privat auf der B27 nahe dem Industriegebiet Bad Dürrheim unterwegs war und dem die gefährliche Fahrweise des Opel-Fahrers dort auffiel. Er informierte seine Kollegen und folgte dem Auto über die B33 bis nach Villingen und dann Richtung Marbach, wo eine Streife der Polizei Villingen kurz darauf den Fahrer stoppte. Sie konnte ihn widerstandslos festnehmen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Arzt nahm ihm deswegen eine Blutprobe ab. Einen Führerschein hatte der Fahrer allerdings auch nicht. Seine Fahrerlaubnis war ihm wegen Drogenkonsum schon vorher behördlich entzogen worden. Wie es sich herausstellte, hatte der Dieb in einem unbemerkten Moment am Morgen am Wohnort des Autobesitzers die Schlüssel des Autos an sich genommen und damit das Auto gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer des blauen Opel Astra auf dem Weg von Wurmlingen nach Villingen noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Sie bittet diese, sich unter 07721 6010 zu melden.

