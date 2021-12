Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211216.1 Kiel: Festnahme nach Überfällen auf Taxifahrer (Folgemeldung zu 211215.2)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 18-Jährigen festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, drei Überfälle auf Taxis begangen zu haben. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am späten Mittwochabend teilte ein Kieler Taxi-Unternehmen der Polizei gegen 23:30 Uhr mit, dass eine Person telefonisch ein Taxi nach Mettenhof bestellt hatte. Das Unternehmen äußerte den Verdacht, dass ein neuer Überfall geplant sein könnte.

In kurzer Zeit setzten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei mit Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen des 3. und 4. Reviers ein zuvor geplantes Einsatzkonzept um. Das Taxi lenkte ein speziell ausgebildeter Beamter des 4. Reviers, auf der Rückbank hielten sich zwei Beamte des Kriminaldauerdienstes auf. Darüber hinaus waren mehrere zivile Streifenwagen in Mettenhof eingesetzt.

Als der vermeintliche Fahrgast kurz nach Mitternacht auf das wartende Taxi im Bergenring zuging, erfolgte die Festnahme. Verletzt wurde hierbei niemand. Der mit einer Schreckschusswaffe bewaffnete 18 Jahre alte Tatverdächtige kam ins Polizeigewahrsam.

Die Beamten stellten mögliches Beweismaterial bei ihm sicher, das nun ausgewertet wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll der polizeilich bereits bekannte Tatverdächtige im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Maßnahmen des Kommissariats 13 werden in enger Abstimmung mit der Kieler Staatsanwaltschaft folgen. Es wird geprüft, ob der 18-Jährige auch für weitere Taten in Frage kommt. Die Fahndung nach den mutmaßlichen drei Mittätern der Tat aus der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dauert an.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell