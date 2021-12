Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211215.1 Kiel: Weihnachtsbaumdiebstahl aufgeklärt

Kiel (ots)

Beamte des 1. Reviers haben den Diebstahl eines Weihnachtsbaums aufgeklärt. Ein 30-Jähriger hatte diesen zuvor aus einem Vorgarten entwendet. Der Baum steht mittlerweile wieder an seinem Platz, der Tatverdächtige zeigt sich reumütig.

Sonntagmorgen bemerkte eine 56-Jährige, dass ein Unbekannter ihren geschmückten Weihnachtsbaum aus dem Vorgarten ihres Wohnhauses in der Holtenauer Straße entwendet hatte. Was der Täter nicht wusste: Er wurde bei dem Diebstahl von einer Überwachungskamera gefilmt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten des 1. Reviers mit Unterstützung des Sohnes der Frau den Tatverdächtigen ermitteln und den Baum am Dienstag in einer Wohngemeinschaft in der Olshausenstraße sicherstellen.

Der 30-Jährige, der mit dem Baum kurzzeitig seine WG weihnachtlich eingerichtet hatte, zeigte sich reumütig und entschuldigte sich bei der 56-Jährigen. Die Tat geschah seinen Angaben zufolge unter dem Einfluss diverser alkoholischer Getränke. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell