Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxifahrt mit unfriedlichem Fahrgast

Mainz-Altstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr für einen 37-jährigen Taxifahrer aus Mainz zu einer wilden Taxifahrt mit einem unfriedlichen Fahrgast.

In der Holzhofstraße in Mainz meldete sich ein Taxifahrer bei den Polizeibeamten des Altstadtreviers, nachdem er Opfer einer Körperverletzung durch einen Fahrgast geworden war.

Die 37-Jährige hatte zuvor vier Fahrgäste vor einem Club in der Mombacher Straße abgeholt, um diese in die Mainzer Altstadt zu bringen. Bereits kurz nach Fahrtbeginn riss ein 29-jähriger Fahrgast aus Wiesbaden dem Fahrer die getragene OP-Maske vom Gesicht und rüttelt an dessen Fahrersitz. Der Taxifahrer versuchte hier zunächst beruhigend auf die Situation einzuwirken und wies auf die Gefahren für die Mitfahrer im Fahrzeug hin. Der 29-Jährige zeigte sich hiervon unbeeindruckt und störte den Fahrer weiterhin bei der Fahrt. Unter anderem Schlug er gegen das sich im Rückspiegel befindende Taxometer, woraufhin der Spiegel beschädigt wurde.

Der 37-jährige Taxifahrer hielt an, um die Polizei zu verständigen. Um dies zu verhindern, begab sich der 29-jährige Wiesbadener zu diesem, schlägt ihm das Mobiltelefon aus der Hand und dem Taxifahrer anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der 37-Jährige wird hierdurch leicht verletzt. Nachdem der 29-Jährige sich hierauf kurzzeitig entfernt, kehrt er wenig später zum Taxi und seinen Begleitern zurück. Er entschuldigt sich und bietet dem Taxifahrer eine Wiedergutmachung an. Aus Angst vor weiteren Zwischenfällen, nimmt der Taxifahrer das Angebot des Wiesbadeners an und setzt die Fahrt mit den Insassen fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell