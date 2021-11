Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlechter Scherz führt zu Polizeieinsatz und Auffinden von Diebesgut

Mainz-Neustadt (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22:00 Uhr verursachten Bewohner aus der Mainzer-Neustadt durch einen schlechten Scherz einen Polizeieinsatz.

Anwohner des Bismarckplatzes meldeten Schreie und das Aufheulen von Kettensägengeräuschen, welche aus einer Wohnung eines dortigen Anwesens kämen. Die Polizisten können die betreffende Wohnung feststellen und ebenfalls rufe mit den Worten 'Nein, bitte nicht!' vernehmen. Da zunächst von einer tatsächlichen Gefahr für Personen ausgegangen wird, sucht die Streife die Wohnung auf. Auf Aufforderung die Wohnungstür zu öffnen, werden die Polizisten von zwei junge Mainzer im Alter von 13 und 17 Jahren empfangen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wird die Wohnung durch die Polizei betreten. Hierbei können mehrere Gartengeräte, u.a. eine Kettensäge, aufgefunden werden. Es stellt sich heraus, dass die beiden jungen Mainzer sich einen Spaß erlauben wollten und mit den Geräten spielten.

Durch weitere Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass die aufgefundenen Geräte vermutlich aus einem Einbruchsdiebstahl in ein Friedhofsgebäude aus Gau-Algesheim stammen. Tatverdächtig hierzu ist nun ein 24-jährige Mainzer, welcher ebenfalls in der betreffenden Wohnung wohnhaft ist. Durch ihr unbedachtes Verhalten verhalfen so der 13- und 17-Jährige zur Sicherstellung von Diebesgut.

