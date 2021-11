Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt & Hechtsheim - Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Mainz - Oberstadt & Hechtsheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Mainzer Oberstadt und im Stadtteil Hechtsheim zu Wohnungseibrüchen.

In der Carl-Benz-Straße stieg ein unbekannter Täter über den Balkonvorbau des Erdgeschosses eines 7-stöckigen Mehrfamilienhause und verschaffte sich dort über die Balkontür Zutritt zu einer Wohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und komplett durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter die Wohnung über ein zur Straße gelegenes Fenster wieder verlassen - mit im Gepäck: Bargeldbetrag und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich.

In der Platanenstraße in Mainz Hechtsheim wurde ebenfalls am späten Nachmittag in die Wohnung eines Mainzer Rentners eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kletterten hier ebenfalls über den Balkon des Mainzers, brachen dort die Terrassentür auf und gingen in die Wohnung. Anschließend wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt - gestohlen wurde allerdings nichts.

Bei beide Einbrüchen wurden die Ermittlungen von der Mainzer Kriminalpolizei übernommen und eine Spurensuche am Tatort durchgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

