Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autofahrer verursacht Beinaheunfall - die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 13.04.2021, ist ein bislang unbekannter Autofahrer ohne zu halten über einen Fußgängerüberweg gefahren und hat dabei eine Fußgängerin gefährdet.

Nach Angaben einer unbeteiligten 31-jährigen Zeugin fuhren am Dienstag gegen 12:40 Uhr ein bronzefarbener Opel Corsa und ein weiß-grüner Volkswagen (VW) Up mit einem Firmenlogo die Stresemannallee im Stadtteil Hannover-Bult in Richtung Altenbekener Damm entlang. Am Fußgängerüberweg in Höhe des Übergangs von der Stresemannallee in den Bertha-von-Suttner-Platz wollte eine Frau die Straße queren. Der Opel Corsa hielt am Zebrastreifen. Der VW Up überholte den Opel Corsa von links und fuhr die Frau beinahe um.

Die Frau wurde dadurch gefährdet, aber nicht verletzt.

Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrer des VW Up. Zeugen des Vorfalls sowie die gefährdete Frau werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell