POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Gebäude beschmiert - Nachtrag zu Polizeieinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Rudersberger Straße / Allmersbacher Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein Unfall, bei dem 10.000 Euro Sachschaden entstand. Eine 44-jährige Ford-Fahrerin fuhr von der Allmersbacher Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein, um nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem 21-jährigem Mercedes-Fahrer zusammen, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Fellbach: Bei Rot in Kreuzung eingefahren

Eine 53-jährige Autofahrerin wollte am Mittwoch kurz vor 13 Uhr von der Erich-Herion-Straße nach rechts in die Höhenstraße unter Beachtung der Gründpfeil-Regelung einbiegen. Weil dies aber wegen einer dortigen Baustelle nicht möglich und auch nicht erlaubt war, musste sie die Kreuzung gerade aus queren. Sie stieß in der Folge mit einem 32-jährigem Skoda-Fahrer zusammen, der die Höhenstraße befuhr und bei Grün den Kreuzungsbereich passierte. Bei dem Unfall blieben die Beteiligten unverletzt. An deren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Scheibe beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Mittwoch die Fensterscheibe eines Büros in der Schlichtener Straße mit Farbe. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Schorndorf hat ein Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Welzheim: Einbruch

Ein Einbrecher drang im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochvormittag über ein Oberlichtfenster gewaltsam in die Eugen-Hohly-Halle ein. Hierbei wurde Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Weinstadt: Unfall beim Wenden

Ein 60-jähriger Fahrer eines Citroen war am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr auf der L1199 in Richtung Waiblingen-Beinstein unterwegs. Der 60-Jährige wollte auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden 20-jährigen Saab-Fahrer. Es kam zum Unfall wobei Sachschaden von etwa 7000 Euro entstand.

Waiblingen-Hegnach: Fußgängerin erfasst

In der Kirchstraße war am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr eine 48-jährige Skoda-Fahrerin unterwegs. Auf der Höhe eines Fußgängerüberwegs erfasste die 38-Jährige eine 20-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr einen geparkten Skoda Fabia in der Kalkofenstraße. Dabei verursachte der Fahrer einen Sachschaden von etwa 1500 Euro und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Unfallflucht auf Parkplatz

Etwa 1000 Euro Schaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer der am Mittwochmorgen zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Discountermarktes in der Bahnhofstraße. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten BMW Mini Cooper und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Nachtrag zu Polizeieinsatz

Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen Brandstiftung und Versuchten Totschlag einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Tatort von Kriminaltechnikern untersucht. Hierbei wurde in dem Gebäude entgegen der ersten Meldung nur eine Brandstelle festgestellt. Diese befand sich im Erdgeschoss des Wohnhauses. Das Feuer wurde durch die eingetroffene Streife gelöscht, der Brandort anschließend durch die Feuerwehr überprüft und gesichert. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Zum Verständnis hier die 1. Polizeimeldung zum Vorfall am 08.09.2020

Waiblingen: Polizeieinsatz - 36-Jähriger wollte Haus anzünden (09.09.2020, 13.06 Uhr)

Zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagabend in der Badstraße. Ein 36-jähriger Mann drang dort widerrechtlich in das Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein. Ihr gegenüber drohte er das Haus anzuzünden und auch notfalls gegen die Polizei gewaltsam vorzugehen, falls diese gerufen werden sollte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei gegen 19.15 Uhr war in dem Wohnhaus bereits Qualm feststellbar. Der Mann begab sich beim Eintreffen der Beamten aufs Dach des Gebäudes. Von dort warf er ein Dachfenster und Ziegel auf die vor dem Haus stehenden Polizisten. Die Gegenstände verfehlten glücklicherweise die Beamten, sodass niemand zu Schaden kam. Die Polizisten begaben sich ins Haus und forderten den betrunkenen Mann vom Dach zu steigen. Dieser folgte der Anweisung, woraufhin er in der Wohnung vorläufig festgenommen wurde. Im Haus selbst konnten mehrere Brandstellen festgestellt werden, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an und werden von der Kriminalpolizei Waiblingen fortgeführt. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

