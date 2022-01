Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Grefrath: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Viersen/Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. und dem 12. Januar brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Nachtigallenwäldchen in Viersen-Süchteln ein. Die Einbrecher schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. In Grefrath brachen Unbekannte am gestrigen Mittwoch in ein Haus auf der Hauptstraße in Mülhausen ein. Zwischen 13.00 und 21.50 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten im Haus Schränke und Schubladen. Hier erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (51)

