Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sprengung Geldautomat

Viersen-Boisheim (ots)

Am Donnerstag gegen 03.26 Uhr informierten mehrere Anrufer die Polizeileitstelle Viersen über drei explosionsartige Geräusche aus Richtung Pütterhöfer Weg in Viersen-Boisheim. Die eintreffenden Fustkw-Besatzungen stellten die Sprengung eines Geldautomaten, der an der Außenwand des Dorfladens befestigt war, fest. Laut Zeugenaussagen flüchtete ein schwarzer PKW Audi oder BMW mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort über die Nettetaler Straße in Richtung BAB 61. Das Fahrzeug war besetzt mit zwei bis drei dunkel gekleideten Personen. Bezüglich des Kennzeichens gibt es widersprüchliche und derzeit nicht verwertbare Aussagen. Weitere Hinweise zum Fahrzeug und zu den Tätern können nicht gegeben werden. Der Automat und die Außenwand des Dorfladens wurden erheblich beschädigt. Gefahren für Anwohner bestehen nicht. /UR (50)

