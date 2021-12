Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisste Minderjährige leistet Widerstand

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten stellten am Sonntagnachmittag (19. Dezember), um 16.00 Uhr, im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine vermisste Minderjährige (16). Die Ingewahrsamnahme erfolgte nicht ohne Gegenwehr.

Die Beamten fahndeten aufgrund einer Vermisstenmeldung nach einem 16-jährigen Mädchen, die soeben im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit dem Zug S6 angekommen sein sollte. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Uniformierten die Vermisste auffinden.

Als sie die junge Frau zur Dienststelle bringen wollten, versuchte sie zu flüchten. Die Beamten fassten ihr an die Arme und hielten sie fest. Beim gesamten Transport zur Dienststelle leistete sie erheblichen Widerstand. Es wurde niemand verletzt. Die 16-Jährige wurde in Dormagen an Beamte der Landespolizei für weitere Maßnahmen übergeben. Gegen die 16-Jährige wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

