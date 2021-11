Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesuchter Kindesentzieher am Flughafen Frankfurt gefasst

Frankfurt/Main (ots)

Die Rückreise aus der Türkei endete für einen 48-jährigen türkischen Staatsangehörigen am 2. November im Gefängnis. Bundespolizisten verhafteten den Mann aufgrund zweier Haftbefehle bei seiner Ankunft aus Antalya. Im Juli 2019 war er wegen Kindesentziehung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt worden. Statt den fälligen Betrag zu begleichen, tauchte der Gesuchte allerdings unter. Im Juni 2020 wurde er wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz erneut verurteilt, dieses Mal zu 140 Tagessätzen à 40 Euro. Auch diesen Betrag blieb der 48-Jährige schuldig, sodass die zuständige Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich mit zwei Haftbefehlen nach ihm suchen ließ.

Da er bei seiner Festnahme am Flughafen Frankfurt die offenen Geldstrafen nicht begleichen konnte, muss der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 233 Tagen absitzen. Die Bundespolizei lieferte den Mann noch am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell