Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Zwei aggressive Männer leisten Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt/Main (ots)

Für zwei Männer endete ihr aggressives Verhalten gegenüber Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am 27. Oktober 2021 in Handschellen und mit Ermittlungsverfahren. Insgesamt verzeichnete die Bundespolizei an diesem Tag 61 Strafanzeigen. Zudem konnten die Beamten eine verurteilte Drogenschmugglerin verhaften.

Am späten Abend mussten Bundespolizisten einen Österreicher gegen seinen Willen aus einem Flugzeug begleiten. Der Kapitän des Fluges nach Kapstadt hatte den alkoholisierten Mann zuvor vom Flug ausgeschlossen und die Beamten zur Hilfe gerufen. Während des Aussteigens leistete der 53-Jährige Widerstand und griff die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Er wurde schließlich gefesselt, zur Wache gebracht und angezeigt. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro bezahlen.

Bereits am Mittag hatte ein 26-Jähriger Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet. Zuvor hatte der Algerier, der in sein Heimatland fliegen wollte, bei der Luftsicherheitskontrolle das Abtasten seiner Person verweigert. Auch von den hinzugezogenen Beamten ließ er sich nicht von der Notwendigkeit der Kontrolle überzeugen und leistete Widerstand, als er die Kontrollstelle verlassen sollte. Auch er musste schließlich gefesselt werden und wurde wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Am Morgen hatten die Beamten eine 50-Jährige bei ihrer Einreise aus Madrid festgestellt, gegen welche ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Die Spanierin war wegen unerlaubter Einfuhr sowie der Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei lieferte die Frau in die Justizvollzugsanstalt ein, wo sie nun eine Restfreiheitsstrafe von 440 Tagen absitzen muss.

