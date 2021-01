Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand in einem Gewerbegebiet in Greifswald

Greifswald (ots)

Heute Morgen (18.01.2021, 09:00 Uhr) kam es in einem Betonwerk auf dem Gewerbegebiet in der Herrenhufenstraße in Greifswald zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden durch einen 48-jährigen deutschen Mitarbeiter Schweißarbeiten in einem Maschinenhaus, in dem auch Öle gelagert werden, durchgeführt. Ein Zusammenhang zwischen diesen Arbeiten und dem Brandausbruch wird nun durch die Kriminalpolizei geprüft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden aufgenommen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung war die Berufsfeuerwehr Greifswald im Einsatz.

