Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.12 Barlt: Brand einer Strohhalle

Barlt (ots)

Am Samstag kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Feuer bei einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Bundesstraße. Eine Halle, in der Stroh und Mineralfutter gelagert wurden, stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Brandursache deutet nach ersten Erkenntnissen auf einen möglichen technischen Defekt hin. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 30.000EUR geschätzt.

