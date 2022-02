Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.10 Tellingstedt: Portemonnaie-Diebstahl

Tellingstedt (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter einer Seniorin in einem Supermarkt das Portemonnaie entwendet. Trotzdem die Geschädigte die zu ihrer EC-Karte gehörenden PINs in der Geldbörse verwahrte, erfolgte keine Abbuchung, denn ein Angehöriger nahm rasch die Kontosperrung vor.

Im Zeitraum von 14.50 Uhr bis 15.10 Uhr hielt sich die 80-Jährige bei Aldi in der Hauptstraße auf. Während dieser Zeit hatte sie zwei Begegnungen mit demselben Mann, der ihr dabei stets sehr nahekam. Er war vermutlich der Dieb des Portemonnaies, das die Frau in einer Tasche und in einem Beutel über die Schulter trug. Die Tat bemerkte die Dithmarscherin letztlich erst an der Kasse.

Laut der Geschädigten war der Verdächtige 50 Jahre alt, 165 cm groß und von normaler Statur. Er sprach mit einem ausländischen Aktzent, hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Möglicherweise steht ein schwarzer Kombi mit Hamburger Kennzeichen im Zusammenhang mit der Tat. Er verschwand kurz nach dem Diebstahl von dem Kundenparkplatz und fiel durch eine fehlerhafte Fahrweise auf.

Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummmer 04838 / 2049910 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

