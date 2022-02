Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220228.8 Lohe-Rickelshof: Fahrzeug-Dieb geschnappt

Lohe-Rickelshof (ots)

Dank einer Zeugin ist es einer Heider Streife gelungen, am Freitag einen Fahrzeug-Dieb zu stellen. Er hatte zuvor in Lohe-Rickelshof einen Renault gestohlen und war im Rahmen einer Fahrt damit aufgefallen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Beschuldigte von Donnerstag auf Freitag von einem Parkplatz in der Straße Hohe Geest einen Twingo. Den Wagen entdeckte die Schwester des Geschädigten bei einer Fahrt im Heider Struckweg und informierte die Polizei. Eine Streife machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Auto und fand es abgestellt und verlassen in der Straße Fehrsplatz auf. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Umfeldes trafen die Beamten schließlich auf einen Mann, der ihnen im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten, auch Fahrzeugdiebstählen, bekannt war. Der 36-Jährige bestritt zwar den Diebstahl, klang allerdings nicht glaubwürdig. Er wird sich nun wegen des Verdachts des PKW-Diebstahls verantworten müssen, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zudem erwartet den Beschuldigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, denn er hatte unerlaubt einen Teleskopschlagstock bei sich, als die Einsatzkräfte ihn antrafen.

