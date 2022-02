Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Corona-Testzentrum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 01.02.2022, zwischen 20:00 Uhr abends und 07:45 Uhr morgens, kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Siemensstraße zu einem Einbruch in einen Container, der als Corona-Testzentrum genutzt wird.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere und entwendeten daraus ein elektronisches Gerät.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vergangenen Woche kam es im Stadtgebiet zu vier Einbrüchen in Testzentren. Pressemeldung dazu:

Eventuelle Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

