Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dreister Dieb gibt sich als Handwerker aus und stiehlt Bargeld// Präventionstipps

Hildesheim (ots)

SARSTEDT-(kri)-Die Tat, bei der sich ein unbekannter Mann gegenüber einer Seniorin als Handwerker ausgab, ereignete sich bereits am 10.01.2022 in Sarstedt. Erst Tage später stellte sich heraus, dass der Täter etwas gestohlen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien in den Vormittagsstunden des 10.01.2022 eine zuvor beauftragte Firma bei der Seniorin, um einen Schaden in der Wohnung der Dame zu reparieren.

Die Mitarbeiter des Unternehmens fuhren mit einem Firmenfahrzeug mit Aufschrift vor, welches sie in der Nähe des Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße abstellten. Den Schaden konnten sie nach einer ersten Begutachtung jedoch nicht beheben und gaben an, dass sie alle weiteren Schritte in die Wege leiten. Daraufhin verließen die Mitarbeiter die Wohnung.

Nach nur einigen Minuten erschien ein unbekannter Mann an der Wohnung der Sarstedterin und sagte ihr, dass er ein Mitarbeiter dieser ortansässigen Firma sei und sich das Badezimmer nochmal anschauen müsse. In dem Bad gab er der Seniorin dann einen Auftrag und sagte, dass er in den Keller müsse. Nach einiger Zeit rief die Dame nach dem Mann, der jedoch nicht antwortete und bereits das Mehrfamilienhaus verlassen hatte.

Aus diesem Grund nahm die Frau mit der Firma telefonisch Kontakt auf, wobei sich herausstellte, dass dieser Unbekannte kein Mitarbeiter des Unternehmens ist. Ihr wurde geraten sofort die Polizei zu informieren. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau der Meinung, dass ihr nichts entwendet wurde. Dies war jedoch ein Irrtum. Die Seniorin bemerkte Tage später, dass Bargeld aus einem Schrank gestohlen wurde.

Den Unbekannten konnte die Dame wie folgt beschreiben:

männlich

junges Alter

ca. 185cm groß

hochdeutsch gesprochen

schwarze Cappi mit roten Stellen auf dem Kopf

Es ist möglich, dass ein weiterer Täter, während sich der Unbekannte und die Dame im Bad befunden haben, die Wohnung betreten und Diebesgut gesucht hat.

Die Ermittler haben folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am 10.01.2022 in der Bahnhofstraße in Sarstedt ein Ausbaldowern beobachtet?

Wer kann etwas zu dem Täter oder den Täter sagen?

Wer hat Hinweise zu der Tat?

Die Polizei Sarstedt nimmt die Hinweise unter der Rufnummer 05066 / 985-0 entgegen.

Tipps:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

- Lassen Sie Handwerker nur in die Wohnung, wenn Sie zuvor einen Termin vereinbart haben.

- Die Wohnungstür sollte immer geschlossen sein, wenn Sie Personen in Ihre Wohnung lassen, damit Unberechtigte nicht eintreten können.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Holen Sie Nachbarn oder Freunde dazu, wenn Sie sich unwohl fühlen oder z.B. Wartungstermine nicht alleine durchführen wollen.

- Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie der Meinung sind, dass Betrüger an Ihre Haustür geklingelt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell