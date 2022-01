Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Elze

(hos) Am Samstag, den 29.01.2022 wurde zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr ein schwarzer Opel Corsa durch bislang unbekannte Täter, auf unbekannte Weise, am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Opel war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des Johanniter-Stiftes Elze, in der Sehlder Straße in 31008 Elze, geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

