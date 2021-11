Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht durch roten PKW

Vettelschoß (ots)

Am Mittwochabend kam es auf dem Parkplatz des Gewerbeparks im Willscheider Weg in Vettelschoß zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor Ort abgestellter blauer Ford Fiesta wurde in den Abendstunden durch ein anderes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass es sich bei dem verursachenden PKW um einen roten Mittelklassewagen gehandelt haben dürfte. Dieser müsste im Bereich des Hecks ebenfalls beschädigt sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

