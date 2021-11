Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochabend beschädigte eine Pkw-Fahrerin einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Linz. Nach Zeugenangaben wartete die Frau ein paar Minuten am Unfallort und fuhr dann von der Unfallstelle. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die 57-jährige Frau aus Ockenfels schnell als Verantwortliche ermittelt werden.

