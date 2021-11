Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Wenden Pedelec-Fahrer übersehen - 87-jähriger Pedelec-Fahrer verstorben - Pressemeldung Nr. 2

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am 14.10.2021, gegen 16.30 Uhr ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße in Leimen schwer verletzt. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert. Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag er dort am 02.11.2021 seinen schweren Verletzungen.

