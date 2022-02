Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ehrlicher Finder gibt Geld bei Polizei ab

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 42-jähriger Mann entdeckte gestern Nachmittag, 31.01.2022, mehrere hundert Euro an einer Bushaltestelle in der Marienburger Straße. Der ehrliche Finder gab das Geld anschließend auf der Wache in der Schützenwiese ab.

Der Verlierer bzw. die Verliererin sind bisher unbekannt. Das Geld wird am heutigen Vormittag zum Fundbüro der Stadt Hildesheim verbracht.

Erreichbarkeit des Fundbüros:

Telefon: 05121/301-2790

E-Mail: fundbuero@stadt-hildesheim.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell