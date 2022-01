Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlungslagen in Hildesheim verlaufen friedlich

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Auch am heutigen Montagabend, 31.01.2022, fanden wieder Versammlungen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen in Hildesheim statt, die von der Polizei begleitet wurden.

Zu der angezeigten Versammlung mit dem Thema "Hildesheim hat Querdenken satt" fanden sich ab 17:00 Uhr etwa 80 Personen auf dem südlichen Andreasplatz ein. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

Ab etwa 18:00 Uhr sammelten sich Teilnehmende einer nicht angezeigten Versammlung an unterschiedlichen Stellen im Bereich der Fußgängerzone. In der Spitze nahmen etwa 300 Personen an der Versammlung teil, die sich als Aufzug durch verschiedene Straßen in der Innenstadt fortbewegte. Der Großteil der Teilnehmenden hielt sich dabei an die Maskenpflicht. In 15 Fällen leitete die Polizei wegen Verstößen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

"Nicht nur auf die Maskenpflicht bezogen ist das Konzept der Polizei Hildesheim aufgegangen. Wir setzen auch zukünftig auf den Dreiklang von Dialog, Repression und Verhältnismäßigkeit im Vorgehen", sagte Jan Makowski, Pressesprecher der Polizei Hildesheim.

