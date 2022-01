Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in mehrere Corona-Testzentren in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag, 27.01.2022, kam es im Stadtgebiet zu vier Einbrüchen in Corona-Testzentren. Die Tatorte befanden sich im Cheruskerring (Container), in der Senkingstraße (Container), in der Almsstraße (Zelt) sowie in der Scheelenstraße/Pferdemarkt (Zelt).

Die Tatzeit kann zwischen 20:00 Uhr gestern Abend und 06:45 Uhr heute Morgen eingegrenzt werden.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt in die Container bzw. Zelte.

Aus den Containern wurden elektronische Geräte entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell